Около 300 нелегальных киосков выявили на территории Хабаровска

В Хабаровске проводится активная работа по выявлению неправомерно установленных павильонов. Всего зафиксировано около 300 незаконных киосков, 46 объектов вывезены в 2020 году.

С 1 октября 2020 года вступил в силу муниципальный правовой акт, регулирующий выявление и демонтаж несанкционированных торговых объектов. На текущий момент власти прорабатывают решения по 78 объектам. С привлечением сотрудников полиции устанавливают собственников киосков. Об этом сообщает Transsibinfo.ru.

Комитеты по управлению районами города, на которые возложена обязанность по демонтажу ларьков, столкнулись с проблемой нехватки финансирования на вывоз, хранение и утилизацию павильонов. На первоначальном этапе эта деятельность оценивается в 8 млн рублей. Вице-мэр Хабаровска Игорь Михайловский отметил необходимость использования всех возможностей ведения демонтажа без привлечения бюджетных средств.

В конце 2020 года в Индустриальном районе удалось демонтировать целый рынок за счет средств собственников в районе дома 42 по улице Суворова.