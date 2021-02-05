Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Власти Латвии введут штрафы за просмотр российских телеканалов
Пресс-релизы
В Москве представят уникальную выставку цветных диапозитивов К.Э. Берггрена
Мир
Энергоблок отключился на Запорожской ТЭС на Украине
Армия
Атомная подлодка «Северодвинск» поразила учебную цель ракетой «Калибр»
Мир
Эсминец ВМС США «Дональд Кук» вошел в территориальные воды Грузии
Мир
Журналисты закрытых украинских телеканалов запустили свой канал на YouTube
Общество
В России разработают тесты для более быстрого мониторинга COVID-19
Спорт
«Лужники» подали заявки на матч ЧМ-2022 Россия–Хорватия и еще два чемпионата
Общество
В РАН допустили выдвижение создателей российских вакцин на Нобелевскую премию

Олимпийский комитет России получил официальное приглашение на ОИ-2022

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Олимпийский комитет России (ОКР) получил официальное приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) принять участие в XXIV зимних Олимпийских играх, которые состоятся в китайском Пекине в 2022 году. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщает пресс-служба комитета.

«Впервые за шесть лет наши показали в родных стенах достойные результаты»
Президент Федерации прыжков с трамплина Дмитрий Дубровский — о проведении соревнований на Урале в эпоху пандемии

Отмечается, что приглашение подписано главой МОКа Томасом Бахом.

Глава ОКР Станислав Поздняков подчеркнул, что комитет приглашен на соревнования как полноправный участник, то есть и его спортсмены поедут как единая команда. Он указал, что аналогичное утверждение он может сделать и в отношении Олимпийских игр в Токио.

«Так что полученное нами приглашение — простой и понятный ответ на вопрос, как наши олимпийцы поедут на Игры. Ни о каком нейтральном статусе, который по-прежнему почему-то упоминается в отдельных комментариях, речи не идет. Это нужно четко понимать. Благодарим за приглашение Международный олимпийский комитет и готовы достойно представлять Россию в Пекине», — приводит его слова пресс-служба.

Зимние Олимпийские игры пройдут 4–20 февраля 2022 года в Пекине. Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на год. Теперь они планируются на период с 23 июля по 8 августа 2021 года.

25 января председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с главой МОКа Томасом Бахом заявил, что Китай сможет в срок завершить подготовительные работы к Играм, несмотря на пандемию.

В декабре 2019 года исполком WADA лишил российских спортсменов права участия в крупных международных соревнованиях. Страна не может принимать крупные турниры в течение четырех лет. Российские атлеты могут выступать только под нейтральным флагом.

В январе 2020 года WADA обратилось в Спортивный арбитражный суд CAS для разрешения спора с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) по вопросу санкций в отношении спортсменов из России.

Согласно решению CAS, о котором стало известно в декабре прошлого года, российские атлеты не смогут выступать под флагом страны на крупных международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года.

Кроме того. Россия лишается права до конца указанного срока проводить Олимпийские, Паралимпийские игры и мировые первенства. Представители правительства России не смогут посещать Олимпийские игры и чемпионаты мира в течение двух лет. Вдобавок к этому РУСАДА должно выплатить штраф.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021