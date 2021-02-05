Олимпийский комитет России получил официальное приглашение на ОИ-2022

Олимпийский комитет России (ОКР) получил официальное приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) принять участие в XXIV зимних Олимпийских играх, которые состоятся в китайском Пекине в 2022 году. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщает пресс-служба комитета.

Отмечается, что приглашение подписано главой МОКа Томасом Бахом.

Глава ОКР Станислав Поздняков подчеркнул, что комитет приглашен на соревнования как полноправный участник, то есть и его спортсмены поедут как единая команда. Он указал, что аналогичное утверждение он может сделать и в отношении Олимпийских игр в Токио.

«Так что полученное нами приглашение — простой и понятный ответ на вопрос, как наши олимпийцы поедут на Игры. Ни о каком нейтральном статусе, который по-прежнему почему-то упоминается в отдельных комментариях, речи не идет. Это нужно четко понимать. Благодарим за приглашение Международный олимпийский комитет и готовы достойно представлять Россию в Пекине», — приводит его слова пресс-служба.

Зимние Олимпийские игры пройдут 4–20 февраля 2022 года в Пекине. Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на год. Теперь они планируются на период с 23 июля по 8 августа 2021 года.

25 января председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с главой МОКа Томасом Бахом заявил, что Китай сможет в срок завершить подготовительные работы к Играм, несмотря на пандемию.

В декабре 2019 года исполком WADA лишил российских спортсменов права участия в крупных международных соревнованиях. Страна не может принимать крупные турниры в течение четырех лет. Российские атлеты могут выступать только под нейтральным флагом.

В январе 2020 года WADA обратилось в Спортивный арбитражный суд CAS для разрешения спора с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) по вопросу санкций в отношении спортсменов из России.

Согласно решению CAS, о котором стало известно в декабре прошлого года, российские атлеты не смогут выступать под флагом страны на крупных международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года.

Кроме того. Россия лишается права до конца указанного срока проводить Олимпийские, Паралимпийские игры и мировые первенства. Представители правительства России не смогут посещать Олимпийские игры и чемпионаты мира в течение двух лет. Вдобавок к этому РУСАДА должно выплатить штраф.