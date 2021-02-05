Россельхознадзор запретил экспорт птицы и яиц из Индии

Россельхознадзор с 5 февраля запретил поставки птицы и яиц из Индии. Решение связано с ухудшением ситуации по гриппу на индийских фабриках, сообщает телеканал «Известия». Запрет распространяется на готовую продукцию из птицы. Помимо этого приостановили импорт кормов и добавок для птиц. Временные ограничения ввели и на транзит по территории Российской Федерации живой птицы из Индии.

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