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Мурашко заявил о сокращении на треть числа пациентов с COVID-19

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Число пациентов с COVID-19 в России за последние три недели сократилось на 30%. Об этом сообщил в пятницу, 5 февраля, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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«Мы видим, что действительно коронавирусная инфекция отступает <…> Количество пациентов, находящихся под наблюдением, за последние три недели снизилось в общей сложности более чем на 30%. Тем не менее цифра остается высокой — почти 800 тыс. человек», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Глава Минздрава добавил, что уже виден положительный результат от масштабной вакцинации населения, передает «Газета.ru».

«Массовая вакцинация повлияла на развитие эпидемического процесса, потому что те объемы, которые сегодня доставлены в регионы, и уже привитое население — это уже эпидемически значимый результат, поэтому мы видим позитивный эффект», — отметил Мурашко.

По данным на 5 февраля, в России за прошедшие сутки зарегистрировано 16 688 новых случаев COVID-19. Наибольшее число заболевших в Москве (2032), Санкт-Петербурге (1463) и Московской области (946).

Ранее, 29 января, Мурашко заявил, что февраль и март этого года могут стать переломными в борьбе с коронавирусом в стране. В этот период, по его словам, пандемия начнет отступать.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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