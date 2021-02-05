Фирменный чай начали выпускать в нацпарке «Орловское полесье»

В национальном парке «Орловское полесье» выпустили фирменный чай. Гостям предлагается насладиться двумя видами напитка: «Сила зубра» и «Целебные травы полесья».

Как рассказали InfoOrel.ru сотрудники парка, настоящий чай должен быть согревающим и витаминным. Информацию о том, что входит в состав двух видов напитков, агентство не уточняет.

В этом году в Орловском полесье ведется подсчет символа нацпарка — зубра. В прошлом году численность пяти группировок зубров, обитающих в едином лесном массиве на границе трех областей, приблизилась к 1 тыс. Только в Полесье насчитали 490 этих животных. При этом 60 из них — это телята.