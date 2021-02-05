Жители Омской области одобрили возвращение речного транспорта

Жители Омской области поддержали инициативу губернатора Александра Буркова о возвращении перевозок по реке Иртыш. Об этом информирует пресс-служба регионального министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства.

Голосование проходило на официальном сайте ведомства с 18 по 31 января. Более 90% респондентов считают, что нужно возобновить работу речного транспорта, передает ИА «Город55». Предполагается, что уже в 2021 году по рекам Омской области проложат маршруты Омск – Большеречье и СНТ Центр – Зеленый берег.

Продолжительность первого маршрута составляет шесть часов в одну сторону и 7,5 часа в обратную сторону. Стоимость проезда — около 380 рублей. Продолжительность рейса до Зеленого берега с остановками составит 2 ч. 55 мин. Cтоимость полного маршрута будет 90 рублей.