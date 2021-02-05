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Эрдоган посоветовал США и Франции не вмешиваться в дела Турции

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Власти Франции и США должны в первую очередь обратить внимание на собственные проблемы, вместо того чтобы вмешиваться во внутренние дела Турции. Об этом в пятницу, 5 февраля, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

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Как передает издание Haber 24, турецкий лидер в ответ на критику со стороны Вашингтона и Парижа в отношении позиции Анкары по поводу протестов в Босфорском университете напомнил Соединенным Штатам о том, что происходило в их стране до выборов, а президента Франции призвал решить проблему с движением «желтые жилеты».

Ранее официальный представитель Госдепа США Нед Прайс выразил обеспокоенность в связи с демонстрациями в Босфорском университете в Стамбуле, а также осудил связанную с ними риторику властей Турции, которая направлена против ЛГБТ, отмечается в издании.

В свою очередь, в ООН призвали власти республики немедленно освободить всех задержанных в ходе акций протестов.

1 февраля газета Deutsche Welle со ссылкой на офис губернатора Стамбула сообщила, что в городе было задержано 159 участников протестов. Подчеркивается, что демонстранты требовали ухода нового ректора, а также освобождения четырех студентов, задержанных после того, как они вывесили на здании высшего учебного заведения изображение с радужным флагом ЛГБТ-сообщества и священной для мусульман постройкой Кааба в Мекке.

Акции протеста среди студентов Босфорского университета начались в январе, когда по распоряжению президента Турции был назначен новый ректор Мелих Булу, близкий к правящей партии страны.

Как отмечает «РИА Новости», это было первое назначение извне руководства высшего учебного заведения начиная с военного переворота в 1980 году. Событие вызвало студенческие протесты.

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