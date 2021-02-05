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Католические службы предложили проводить в органном зале в Красноярске

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Депутаты законодательного собрания обсудили возможность проведения католических служб в органном зале Красноярска. На расписание концертов богослужения не повлияют.

Вопрос был поднят в ходе заседания комитета по образованию, культуре и спорту. По данным заксобрания, здание органного зала находится на балансе краевой филармонии. Представителям католической общины «Приход Преображения Господня Римско-католической церкви Красноярска» удалось достигнуть предварительной договоренности о проведении служб в течение года. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

В случае одобрения вопроса депутатам органный зал будет ежедневно использоваться как традиционный костел в течение нескольких часов. Предполагается, что богослужения будут проводиться с 16 до 18 часов по будням, с 9 до 14 часов по воскресеньям, а также с 8 до 24 часов в праздничные дни.

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