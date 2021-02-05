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Журналисты закрытых украинских телеканалов запустили свой канал на YouTube
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Журналисты закрытых украинских телеканалов запустили свой канал на YouTube

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Журналисты трех закрытых украинских телеканалов создали свой канал «Стоп цензура 112 Украина, ZIK, Newsone» на YouTube. Об этом сотрудники СМИ сообщили в пятницу, 5 февраля.

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«Мы, журналисты трех телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, которые вопреки законодательству и здравому смыслу были закрыты нынешней властью, продолжим свою работу, несмотря на колоссальное давление», — говорится в сообщении на новом YouTube-канале.

Журналисты отметили, что «ни угрозы, ни запугивание» не остановят их и они продолжат «доносить правду» до зрителей.

«Мы продолжим доносить правду до наших зрителей и отстаивать право людей смотреть честные, объективные новости. <…> Попытки устроить Северную Корею, где звучит только та информация, которая выгодна власти, не пройдут», — сказали они.

С 3 февраля телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание согласно распоряжению президента Украины Владимира Зеленского.

В тот же день минкультуры Украины направило администрации видеохостинга YouTube запрос с решением Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины о блокировке украинских телеканалов ZIK, NewsOne и «112 Украина».

2 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО об ограничениях против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne). Украинский лидер объяснил свое решение тем, что Киев борется с «пропагандой».

В Кремле осудили решение Зеленского, отметив, что оно не соответствует международным нормам. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала блокировку каналов примером политической цензуры.

4 февраля французский политик и член Европарламента Николя Бе отметил, что Владимир Зеленский, приняв единоличное решение о закрытии ряда телеканалов, переступил черту между демократией и авторитаризмом.

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