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Непобежденный боксер Бетербиев рассказал о значимости турнира «Короли ринга»

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Непобежденный российский боксер-профессионал Артур Бетербиев рассказал, что приветствует рост популярности так называемого поп-бокса — боев, которые проходят по правилам бокса, но с участием не только профессионалов, но и блогеров, звезд шоу-бизнеса и спортсменов из других дисциплин.

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«Вы же видели, сколько людей посетили и посмотрели бой (Конора) Макгрегора и (Флойда) Мейвезера? Это же на самом деле популяризация бокса. Из других видов спорта переходят в бокс, значит, бокс — это круто. Мне как боксеру приятно. Но надеюсь, что все-таки не все перейдут в бокс, конечно», — сказал боксер телеканалу РЕН ТВ в пятницу, 5 февраля.

Бетербиев признался, что он посмотрит поп-поединки турнира «Короли ринга». В первую очередь его интересует бой обладателя пояса WBA Gold во втором среднем весе Федора Чудинова.

«Мне как боксеру интересно будет посмотреть бой Чудинова и Чилембы. Это боксеры-профессионалы, они знают, что такое профессиональный бокс. Я, конечно, постараюсь всех посмотреть, интересно же, как Тарасов и Кокляев покажут себя», — добавил спортсмен.

Турнир «Короли ринга» пройдет в концертном зале «Вегас Сити Холл» 20 февраля.

В главном бою встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон, бывший регбист, пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист и боец смешанных единоборств Максим Новоселов, а также видеоблогер и боец ММА Артем Тарасов и спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев.

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