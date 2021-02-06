Перед правительством поставлена амбициозная задача — ускорить темпы ВВП до среднемирового уровня. Один из главных компонентов экономического роста — это инвестиции. При этом распространена точка зрения, что Россия — страна с неблагоприятным инвестиционным климатом и без реформ судебной системы, защиты прав акционеров и так далее средства к нам не придут, по крайней мере из-за рубежа. Это уже стало своего рода мантрой, на которую любят ссылаться эксперты, участники рынка и нередко представители тех или иных госструктур, ответственных за экономический рост. То есть часто ссылка на деловой климат выступает щитом, когда приходится отвечать за темпы роста.

В то же время с момента распада Союза принципиально климат если и менялся, то только в лучшую сторону. Всегда ли РФ была обделена вниманием международного капитала? Или дело не столько в климате?

Системные экономические проблемы 1990-х, сопровождаемые падением производства и разрывом сложившихся в советское время хозяйственных связей в совокупности с социальными потрясениями и политической неразберихой, не располагали к притоку иностранных денег. Перелом наступил в 2000-е годы.

Стабилизация всех сторон общественной жизни и достаточно последовательный курс руководства страны на экономическое возрождение существенным образом повлияли на внутренний инвестиционный климат, заставив иностранных спонсоров переосмыслить перспективы и характер своего сотрудничества с Россией. Создание в нашей стране возможностей для ведения бизнеса на постоянной основе, необъятный внутренний рынок и колоссальные природные ресурсы привели к динамичному притоку иностранных капиталов в реальную экономику России.

В нулевые годы прошлого века для РФ началась эра прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Следует отметить, что под понятие ПИИ попадают не только единовременные вложения средств нерезидентов в ту или иную компанию (в официальную статистику попадает иностранное участие более 10%), но и последующие операции вкладчика как одного из собственников данной организации (рефинансирование, покупка акций или долей и т.д.), что вполне адекватно отражает реальное участие иностранного капитала в структуре российских компаний.

Россия очень быстро превратилась из инвестиционной периферии в один из главных мировых центров по привлекательности для вложения средств. По этому показателю в 2006 году ряд авторитетных рейтинговых агентств поставили нашу страну на четвертое место после США, Китая и Индии.

С 2000 по 2008 год объем прямых финансовых вливаний вырос почти в 27 раз, приблизившись к величине $75 млрд.

Кризис 2008–2009 годов нанес мощный удар по инвестиционному климату во всем мире и привел к сворачиванию ряда перспективных программ привлечения средств с участием иностранного капитала и в России. Приток ПИИ в нашу страну в 2009 году сразу упал более чем наполовину. Но иностранные инвесторы продолжали верить в Россию, и уже с 2010 года вновь начался рост. К 2013-му прямые вложения в нашу экономику выросли почти втрое и превысили $69 млрд.

По инвестиционной привлекательности Россия вышла на третье место, уступая лишь США и Китаю. Но вмешалась политика, и позитивная динамика была сломана в одночасье после введения санкций. За два года после ограничений приток прямых вливаний в экономику России упал почти на 60%, причем треть поступающих в этот период средств пришли из офшорных зон.

Так или иначе, до пандемии коронавируса показатель притока прямых финансовых вложений ниже уже не падал и в 2019 году составил $30 млрд. Приспособившись к новой экономико-политической реальности, инвесторы возвращались в Россию. Это происходило, несмотря на всё расширяющееся санкционное давление и противоречивые характеристики инвестиционной привлекательности страны. По оценке, берущей за основу количество реализуемых за счет ПИИ проектов на своей территории, Россия по итогам 2019 года вошла в десятку наиболее привлекательных для вложения стран.

Даже самый низкий среди государств Евразийского экономического союза индикатор открытости экономики не остановил зарубежных бизнесменов в их решимости вновь начать зарабатывать в России.

То, что объемы 2019 года значительно уступали периодам инвестиционного бума, в определенной степени компенсируется качеством финансовых потоков. Ранее более 25% поступающих в Россию средств под вывеской ПИИ представляли не что иное, как репатриированный капитал, ранее выведенный из страны. В длинном списке стран, из которых поступают средства в Россию, долгие годы первые места принадлежали Нидерландам (с их нулевой ставкой налогообложения для новых холдингов) и до недавнего времени популярнейшей офшорной зоне — Кипру.

Но постепенное наращивание присутствия в России реальных нерезидентов, в основном за счет реинвестирования капиталов, в 2019 году вывело в лидеры прямых инвестиций Германию — традиционного партнера России в энергетическом секторе. Немецкие компании и предприниматели старались не терять свои позиции ни в условиях санкций, ни в период пандемии.

Активизация всесторонних контактов с Китаем способствовала росту экономического присутствия КНР в России: Поднебесная по числу проектов в нашей стране сравнялась с Францией. Особые экономические зоны и индустриальные парки Приволжья, Урала, Сибири и Приморья с их налоговыми льготами для резидентов создали благоприятные условия для организации совместных предприятий на базе китайских инвестиций. Проекты, по большей части носящие долгосрочный характер, охватывают различные сферы: деревообработка, нефтехимия, производство бытовой техники. По-прежнему важное место принадлежит США, увеличила свое инвестиционное присутствие Великобритания. Сфера интересов этих стран — добыча полезных ископаемых и обрабатывающая промышленность.

Вследствие определяющего влияния на естественный экономический процесс внесистемного эпидемиологического фактора 2020 год стал абсолютно провальным для инвестиционного процесса. По показателям притока ПИИ Россия была отброшена к уровню 1998 года: новые прямые вложения в нефинансовый сектор составили всего $1,4 млрд (в 20 раз меньше, чем годом ранее). Новые крупные инвесторы, возможно, и не пришли, но и старые не ушли, заняв выжидательную позицию в условиях нецелесообразности рефинансирования средств.

Ближайшие перспективы восстановления позитивной динамики притока капиталов в РФ напрямую связаны процессом постпандемической нормализации всех сторон жизни российского общества.

По мере улучшения эпидемиологической ситуации в страну постепенно будут возвращаться инвестиции. Несомненные успехи России по противодействию эпидемии создают хорошую основу для активизации инвестиционной активности иностранного капитала. Быстрота, с которой будут нарастать объемы вкладываемых в Россию средств, целиком зависит от того, насколько комфортные условия для ведения бизнеса будут созданы в РФ.

Даже в лучшие годы важнейшим сдерживающим фактором для широкого проникновения в страну иностранных вложений была слабо развитая инфраструктура. С этой проблемой инвесторы не сталкиваются ни в Западной Европе, ни в развитых странах Востока и Америки. Учитывая значительность расстояний, данное обстоятельство является препятствием эффективному освоению средств на всей территории России, усугубляя региональный дисбаланс в распределении вкладываемых ресурсов.

Формирование единого экономического пространства при благоприятном изменении инвестиционного климата расширит поле возможностей для внешних спонсоров.

Интерес к инвестициям в Россию последние 20 лет остается достаточно высоким, несмотря на постоянное изменение как экономической, так и политической конъюнктуры.

Автор — преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами

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