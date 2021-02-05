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Названа дата премьеры нового кроссовера Nissan Qashqai

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Японская компания Nissan проведет премьеру европейской версии кроссовера Nissan Qashqai 18 февраля. Мероприятие состоится в онлайн-формате. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

В Европе автомобиль будет предлагаться с гибридной технологией e-POWER: 1,5-литровый турбомотор будет использоваться исключительно для подзарядки тяговой аккумуляторной батареи. Мощность силовой установки составит 190 л.с. Привод только передний.

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Кроме того, новый Nissan Qashqai нового поколения получит 1,3-литровый гибридный двигатель мощностью 140 и 160 л.с. Мотор может работать совместно с шестиступенчатой механической коробкой передач или вариатором.

Дизельных двигателей в гамме моторов кроссовера для Европы не предусмотрено.

Выпуск нового Nissan Qashqai наладят на заводе в британском Сандерленде в 2022 году.

27 января сообщалось, что Nissan планирует к 2030 году оснащать все свои новые автомобили электродвигателями.

Новые электромобили будут предлагаться на ключевых для компании Nissan рынках, к которым относятся Япония, Китай, США и Европа. При этом бренд планирует стать одним из лидеров в производстве электромобилей.

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