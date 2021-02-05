Машину с двумя утонувшими людьми подняли со дна Байкала

Спасатели подняли на поверхность автомобиль «Нива», затонувший в озере Байкал. В салоне обнаружили тела двух человек.

Машина, ушедшая под лед, была обнаружена с помощью подводного аппарата еще 1 февраля. В машине находились трое мужчин, лишь одному из них удалось спастись. С использованием аппарата спасатели обследовали территорию в радиусе 90 м от автомобиля и не обнаружили тел погибших. Из-за обилия в салоне личных вещей осмотреть его дистанционно не удавалось, в связи с чем было принято решение о подъеме автомобиля.

С помощью робота и троса автомобиль был зацеплен и подведен к подледному пространству с глубины 146 м. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia. 5 февраля водолазы извлекли из автомобиля тела двух утонувших мужчин.

3 февраля сообщалось, что в Приморье автомобиль провалился под лед на перешейке между островом Попова и островом Русский. Он был загружен продуктами, поскольку паромы принимали на борт только людей из-за аварийного состояния пирса. Люди успели выбраться из тонущей машины.