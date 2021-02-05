Жителей Ижевска предупредили о возможном сходе снега с крыш

Из-за резкого потепления в Удмуртии возможен сход снега с крыш. Об этом жителей республики предупредили в ГУ МЧС по Удмуртии. Их просят соблюдать осторожность и не подходить близко к зданиям, а при выходе из дома обращать внимание на скопление снега или сосульки на крышах. Места их возможного обрушения необходимо обходить.

Кроме того, автомобилистов просят не оставлять машины вблизи домов, с которых свисает наледь или снег. К тому же стоящие автомобили могут помешать спецавтотранспорту убирать территорию.

Как уточняет ИА «Сусанин», по прогнозам синоптиков в пятницу в Удмуртии температура будет подниматься до +2 градусов. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ранее в Ижевске предложили наказывать штрафами автомобилистов, которые паркуются ближе чем в 10 м от жилых домов. Такие машины мешают чистить крыши.