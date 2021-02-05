Названы дата и место похорон бывшего главкома ВМФ России Высоцкого

Бывшего главнокомандующего Военно-морского флота (ВМФ) России Владимира Высоцкого похоронят 8 февраля на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщил источник «Известий» в МО РФ.

Высоцкий скончался в ночь на пятницу на 67-м году жизни. Причина его смерти не называлась, но известно, что она не связана с коронавирусной инфекцией.

Адмирал Валентин Селиванов, занимавший в 1990-е годы пост начальника Главного штаба ВМФ, заявил, что Высоцкий, возглавивший ВМФ в 2007 году, делал для флота всё, что было можно в тех условиях.

«Настоящий советский, русский морской офицер, адмирал, большего не скажешь. Это означает и готовность служить сколько надо, и жизнь отдать. Поскольку он был командиром крупного корабля, он много внимания потом уделял воспитанию командиров кораблей», — рассказал Селиванов о покойном.

По его словам, командование крупным кораблем дало адмиралу Высоцкому опыт работы с большим количеством личного состава, а также понимание значения воспитания морских офицеров.

Военный историк Дмитрий Болтенков, в свою очередь, отметил, что Высоцкий был последним главкомом ВМФ, командовавшим крупными надводными кораблями и соединениями надводных кораблей. Он указал, что командование адмирала пришлось на годы серьезных реформ ВС страны.

«Он настаивал на том, что российскому флоту необходимо иметь вертолетоносцы, именно тогда шли переговоры на закупку французских «Мистралей». В то же время он критиковал подводные лодки проекта 677 «Лада» за их энергетическую установку», — подчеркнул Болтенков.

Высоцкий родился в 1954 году во Львовской области Украинской ССР. Окончил Нахимовское училище в Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург), Черноморское высшее военно-морское училище в Севастополе и Высшие специальные офицерские классы ВМФ.

Главкомом ВМФ он проработал с 2007 по 2012 год. До этого был командующим Северным флотом (2005–2007 годы) и первым заместителем командующего Балтийским флотом (2004–2005 годы). Участвовал в операции по спасению подводной лодки К-141 «Курск» в 2000 году. Адмирал флота. Награжден орденами и медалями.