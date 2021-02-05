Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Власти Латвии введут штрафы за просмотр российских телеканалов
Пресс-релизы
В Москве представят уникальную выставку цветных диапозитивов К.Э. Берггрена
Мир
Энергоблок отключился на Запорожской ТЭС на Украине
Армия
Атомная подлодка «Северодвинск» поразила учебную цель ракетой «Калибр»
Мир
Эсминец ВМС США «Дональд Кук» вошел в территориальные воды Грузии
Мир
Журналисты закрытых украинских телеканалов запустили свой канал на YouTube
Общество
В России разработают тесты для более быстрого мониторинга COVID-19
Спорт
«Лужники» подали заявки на матч ЧМ-2022 Россия–Хорватия и еще два чемпионата
Общество
В РАН допустили выдвижение создателей российских вакцин на Нобелевскую премию

Россиянин Алексей Валуев приговорен к 9 годам колонии по делу о госизмене

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нижегородский областной суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима гражданина РФ Алексея Валуева по делу о государственной измене. Об этом сообщили в пятницу, 5 февраля, в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Дело трубы: за что могли арестовать ученого Анатолия Губанова
В последнее время сотрудник ЦАГИ работал над проектом, связанным с гиперзвуком

«Приговором суда Валуев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год», — сообщили в пресс-службе.

Материалы дела Валуева засекречены. Судебный процесс проходил в закрытом режиме.

Как рассказал источник ТАСС, приговор пока не вступил в силу, так как осужденный его обжалует.

Однако собеседник агентства в правоохранительных органах заявил, что Валуев признал свою вину.

Ранее, 29 января, Псковский суд приговорил к семи годам колонии жителя Печоры Сергея Лыхмуса, имеющего гражданство России и Эстонии, за государственную измену. Отмечалось, что мужчина полностью признал вину.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021