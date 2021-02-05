Россиянин Алексей Валуев приговорен к 9 годам колонии по делу о госизмене

Нижегородский областной суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима гражданина РФ Алексея Валуева по делу о государственной измене. Об этом сообщили в пятницу, 5 февраля, в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

«Приговором суда Валуев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год», — сообщили в пресс-службе.

Материалы дела Валуева засекречены. Судебный процесс проходил в закрытом режиме.

Как рассказал источник ТАСС, приговор пока не вступил в силу, так как осужденный его обжалует.

Однако собеседник агентства в правоохранительных органах заявил, что Валуев признал свою вину.

Ранее, 29 января, Псковский суд приговорил к семи годам колонии жителя Печоры Сергея Лыхмуса, имеющего гражданство России и Эстонии, за государственную измену. Отмечалось, что мужчина полностью признал вину.