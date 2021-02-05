Биатлонный комплекс имени Демидова в Удмуртии реконструируют

В Удмуртии отремонтируют биатлонный комплекс имени Демидова. В этом году стартует первый этап реконструкции. Проект власти разрабатывают совместно с Союзом биатлонистов России.

Во время ремонта комплекса будет увеличен номерной фонд гостиницы, в которой проживают спортсмены во время соревнований, пишет udm-info.ru со ссылкой на слова министра спорта республики Александра Варшавского.

Каждый год на территории комплекса проводятся соревнования «Ижевская винтовка», республиканские и межрегиональные гонки.

В середине января сообщалось, что на севере Удмуртии планируется разработать новые туристические маршруты. В частности, в Глазове центр туризма и ремесел, существовавший ранее в структуре краеведческого музея, будет работать как отдельная система. Такие же учреждения создадут по всему региону.