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Мурашко заявил об отступлении коронавируса в России
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Мурашко рассказал об эффекте от масштабной вакцинации от коронавируса

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Глава российского Минздрава Михаил Мурашко в пятницу, 5 февраля, рассказал о влиянии массовой вакцинации от коронавируса на развитие эпидпроцесса в стране.

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По его словам, положительный эффект от нее уже виден.

«Массовая вакцинация повлияла на развитие эпидемического процесса, потому что те объемы вакцины, которые сегодня доставлены в регионы, и уже привито население – это уже эпидемически значимый результат, поэтому мы видим позитивный эффект», — сказал министр в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в этот же день Мурашко заявил, что коронавирус в России отступает, а количество пациентов с COVID-19, находящихся под наблюдением, сократилось почти на треть. При этом глава Минздрава РФ отметил, что в настоящее время под медицинским наблюдением все еще находятся около 800 тыс. человек.

Также в пятницу директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что 60% жителей страны смогут привиться от коронавирусной инфекции уже к середине текущего года.

С 18 января в России началась масштабная вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил глава государства. Кроме того, президент выразил мнение, что российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире, что сейчас показывает практика. Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан центром им. Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от этого вируса. Минздрав зарегистрировал вакцина в август прошлого года.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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