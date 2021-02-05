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Теплосеть в Петербурге переводят на усиленный режим из-за холодов

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В Санкт-Петербурге теплоэнергетики начинают работать в усиленном режиме из-за похолодания. Минувшая ночь стала самой холодной с начала зимы — минимальная температура составила минус 19,5 градуса.

При изменении погодных условий специалисты регулируют температуру воды в трубопроводах, что приводит к повышению нагрузки на системы отопления, рассказал телеканалу «78» главный инженер АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Игорь Антонов.

Теплоэнергетики призывают жителей города не приближаться к местам вытекания горячей воды на поверхность и к местам парения. В случае обнаружения подобных явлений необходимо звонить по телефону 004 или 112.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о надвигающейся на европейскую часть России волне аномального холода. Это означает, что зимние температуры упадут ниже нормы на семь и более градусов и будут оставаться на этом уровне на протяжении длительного времени.

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