Теплосеть в Петербурге переводят на усиленный режим из-за холодов

В Санкт-Петербурге теплоэнергетики начинают работать в усиленном режиме из-за похолодания. Минувшая ночь стала самой холодной с начала зимы — минимальная температура составила минус 19,5 градуса.

При изменении погодных условий специалисты регулируют температуру воды в трубопроводах, что приводит к повышению нагрузки на системы отопления, рассказал телеканалу «78» главный инженер АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Игорь Антонов.

Теплоэнергетики призывают жителей города не приближаться к местам вытекания горячей воды на поверхность и к местам парения. В случае обнаружения подобных явлений необходимо звонить по телефону 004 или 112.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о надвигающейся на европейскую часть России волне аномального холода. Это означает, что зимние температуры упадут ниже нормы на семь и более градусов и будут оставаться на этом уровне на протяжении длительного времени.