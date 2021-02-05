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В РАН допустили выдвижение создателей российских вакцин на Нобелевскую премию

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Разработчики российских вакцин от коронавируса SARS-CoV-2 должны войти в число номинантов на Нобелевскую премию. Об этом в пятницу, 5 февраля, заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев в ходе онлайн-пресс-конференции на площадке МИА «Россия сегодня».

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«Я думаю, что по направлению «физиология», по которому даются Нобелевские премии, будут номинанты с нашими вакцинами... Я почти уверен, что будут», — сказал он.

Однако глава РАН указал на то, что хотя Нобелевскую премию и дают за выдающиеся достижения, в определенной степени присутствует политизация этого аспекта.

«Но это ни в коем случае не говорит о том, что не надо нам вообще никого номинировать. Мы должны продолжать присутствовать на международных площадках и продолжать рассказывать о достижениях наших ученых», — отметил Сергеев.

Накануне замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов указал, что у России есть все основания для того, чтобы выдвинуть разработчиков вакцины «Спутник V» на Нобелевскую премию.

2 февраля стало известно, что результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины против коронавируса «Спутник V» были опубликованы в медицинском журнале The Lancet. Как уточняется, эффективность препарата против заболевания составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, опубликованная статья доказывает эффективность и безопасность созданной в России вакцины.. Он подчеркнул, что только три препарата в мире имеют эффективность, превышающую 90%, и российская разработка превосходит другие.

Как подчеркнул директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, публикация международной экспертной оценки результатов клинических исследований российской вакцины является большим успехом в глобальной борьбе с пандемией.

На следующий день представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович назвала публикацию хорошей новостью.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Ее назвали «ЭпиВакКорона», разработал препарат государственный научный центр «Вектор».

Еще одна вакцина — от Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова — может поступить в гражданский оборот в марте.

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