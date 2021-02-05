Актисе Тархановой на три года запретили въезд на Украину

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) запретила российской актрисе Глафире Тархановой в течение трех лет въезжать на территорию страны за то, что она «незаконно посещала временно оккупированную территорию Украины АР Крым». Об этом в пятницу, 5 февраля сообщила пресс-служба ведомства.

Артистку задержали в киевском аэропорту Борисполь, куда она прибыла рейсом из Стамбула.

«Из-за нарушения украинского законодательства... отказали ей в пересечении границы и вынесли запрет на въезд на Украину сроком на три года», — говорится в заявлении ГПСУ.

Пограничники не уточнили имя и фамилию актрисы, сообщив при этом, что по имеющейся у них информации, она принимала участие в съемках сериала «Непотопляемая», в котором исполняла главную роль, передает RT.

Главную роль в сериале «Непотопляемая» режиссера Владимира Нахабцева исполнила Глафира Тарханова, сообщают «Вести.ру».

Актрису отправили обратным рейсом в Стамбул.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Российской Федерацией. Несмотря на это, Украина, США и другие страны отказываются признавать итоги голосования.

Москва неоднократно подчеркивала, что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным.