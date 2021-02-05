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Московский зоопарк опубликовал видео катания панды с горки

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Московский зоопарк в пятницу, 5 февраля, опубликовал в своем Instagram видео, на котором панда Диндин катается со снежной горки и наслаждается зимой.

«Всем, кто устал от зимы, наша панда Диндин показывает, как правильно проводить время. Камеры в вольеры засняли, как малышка катается с горки», — приводит агентство городских новостей «Москва» слова представителя зоосада.

Помимо этого, в зоопарке призвали москвичей брать пример с панды и предстоящие выходные провести активно — с катанием с горок.

Как напоминает РИАМО, двух панд Диндин и Жуи привезли в Москву в конце апреля 2019 года из китайской провинции Сычуань. 5 июня 2019 года в торжественном открытии павильона панд приняли участие президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

Бамбуковые медведи проведут в столичном зоосаде 15 лет. Сами панды и их будущее потомство будут принадлежать Китаю. Животные находятся в вольерном комплексе «Фауна Китая» на старой территории Московского зоопарка.

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