В ЕК оценили возможность централизованных закупок «Спутника V»

Еврокомиссия (ЕК) не исключает централизованных закупок Евросоюзом российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», если страны ЕС проявят к ней интерес. Об этом заявил в пятницу, 5 февраля, на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

«Для обсуждения вопроса о централизованных закупках [«Спутника V»] существует специальный форум: страны — члены ЕС могут обсуждать это с представителями Еврокомиссии в рамках Управляющего совета по вопросам вакцин», — приводит ТАСС слова Мамера.

Он отметил, что для решения этого вопроса есть «специальный формат, который позволяет оценивать возможности существующего портфеля вакцин и расширять его за счет того или иного производителя».

По словам Мамера, сегодняшнего портфеля заказов в ЕС достаточно для вакцинации всего населения союза.

Официальный представитель также пояснил, что необходимо разделять процессы одобрения вакцины европейским регулятором и заключения контрактов на общую закупку препарата для Евросоюза.

Ранее в этот же день верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель выразил надежду на то, что вакцина «Спутник V» пройдет процедуру сертификации на территории ЕС.

2 февраля журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник V». Из публикации следует, что эффективность препарата против заболевания составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев.

Показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%. При этом в результате исследований не было выявлено серьезных побочных эффектов на введение вакцины, гуморальный иммунный ответ выработался более чем у 98% добровольцев.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи.