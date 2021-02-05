Isuzu привезет в Россию новый пикап D-Max

Японская компания Isuzu в апреле 2021 года начнет продажи в России пикапа D-Max нового поколения. Цены на машину будут названы позднее. Об этом 5 февраля сообщает Autonews.

Автомобиль построен на модернизированной рамной платформе. Модель комплектуется светодиодными фарами и оригинальной решеткой радиатора. Дорожный просвет составляет 240 мм. Пикап способен преодолевать броды глубиной до 800 мм.

В салоне установлена мультимедийная система с девятидюймовым экраном и эргономичные сиденья. Водителю доступны функция дистанционного запуска двигателя, система помощи при парковке, а также систем предупреждения о наличии препятствий в слепых зонах при движении задним ходом.

Пикап Isuzu D-Max оснащается трехлитровым двигателем мощностью 190 л.с. Мотор работает совместно с шестиступенчатой механической коробкой передач или шестиступенчатым «автоматом» Aisin.

25 января сообщалось, что в 2020 году в России было продано 8812 новых пикапов, что на 16,4% ниже показателя 2019 года. Лидером продаж стал пикап «УАЗ Пикап». В 2020 году россияне купили 3066 экземпляров данной модели (–14,8% к 2019 году).

Второе место — у пикапа Toyota Hilux, продажи которого составили 2580 единиц (–18,9%). Замкнул тройку лидеров Mitsubishi L200 с результатом 1443 штуки (–28,5%).