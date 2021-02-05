Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Политика
Путин обсудил с членами Совбеза эффективность работы с соотечественниками за рубежом
Общество
В Рособрнадзоре представили проект расписания ЕГЭ на 2021 год
Общество
Психолог заявила о росте интереса к браку у мужчин на фоне пандемии
Культура
Актер из «Бригады» Виталий Альшанский умер в 52 года
Общество
Транспортные карты московских студентов разблокируют 8 февраля
Наука
Группа ученых назвала причину происхождения SARS-CoV-2
Общество
Синоптики предупредили москвичей о самых холодных днях этой зимы
Общество
Россельхознадзор приостановил ввоз птицы из Индии
Общество
Мурашко заявил об отступлении коронавируса в России

Россельхознадзор приостановил ввоз птицы из Индии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России временно запретили ввоз живой птицы и птицеводческой продукции из ряда стран и территорий Азии, Африки и Европы. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщается на сайте Россельхознадзора.

Как рассказали в ведомстве, запрет ввели из-за ухудшения ситуации с птичьим гриппом. С 5 февраля временно ограничен ввоз в РФ живой птицы и птицеводческой продукции из Индии.

«Из этих стран и административных территорий временно запрещен ввоз в Россию живой птицы, инкубационного яйца, мяса птицы, готовой мясной птицеводческой продукции, кормов и кормовых добавок для птиц», — приводит телеканал «Звезда» сообщение Россельхознадзора.

Помимо этого, по территории России был ограничен транзит продукции из мяса птицы. Со 2 февраля в РФ ввели ограничения на ввоз птицы из Кувейта и Сенегала. 1 февраля на территорию РФ временно ограничили ввоз таких товаров из французских Арденн.

22 января сообщалось, что Россельхознадзор с 25 января разрешил ввоз в Россию томатов с шести азербайджанских предприятий и семи компаний, производящих яблоки.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021