Россельхознадзор приостановил ввоз птицы из Индии

В России временно запретили ввоз живой птицы и птицеводческой продукции из ряда стран и территорий Азии, Африки и Европы. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщается на сайте Россельхознадзора.

Как рассказали в ведомстве, запрет ввели из-за ухудшения ситуации с птичьим гриппом. С 5 февраля временно ограничен ввоз в РФ живой птицы и птицеводческой продукции из Индии.

«Из этих стран и административных территорий временно запрещен ввоз в Россию живой птицы, инкубационного яйца, мяса птицы, готовой мясной птицеводческой продукции, кормов и кормовых добавок для птиц», — приводит телеканал «Звезда» сообщение Россельхознадзора.

Помимо этого, по территории России был ограничен транзит продукции из мяса птицы. Со 2 февраля в РФ ввели ограничения на ввоз птицы из Кувейта и Сенегала. 1 февраля на территорию РФ временно ограничили ввоз таких товаров из французских Арденн.

22 января сообщалось, что Россельхознадзор с 25 января разрешил ввоз в Россию томатов с шести азербайджанских предприятий и семи компаний, производящих яблоки.