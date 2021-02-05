Выброс хлора произошел на предприятии в Перми

В Перми на одном из предприятий, расположенном в Кировском районе, утром в пятницу, 5 февраля, произошел выброс хлора. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Погибших и пострадавших нет. Сейчас последствия выброса хлора ликвидированы», — пояснили в ведомстве, передает ИА «Ура.ру».

Выброс хлора произошел из-за разгерметизации производственного оборудования, уточняет пресс-служба министерства территориальной безопасности Пермского края. «Рабочие соседнего предприятия были оперативно эвакуированы. Силами 6-й пожарно-спасательной части проведена осадка вещества», — уточнили в ведомстве.