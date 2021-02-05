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Прокуратура возбудила дело об истязании ребенка в детсаду в Москве

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В Москве возбудили уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса России по факту жестокого обращения с ребенком в одном из частных детских садов в столице. Об этом сообщается на сайте московской прокуратуры в пятницу, 5 февраля.

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Дело возбудили против 32-летней заместительницы директора дошкольного заведения по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»), ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание») и ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

Инцидент произошел в детском саду по Гвардейской улице. К пятилетнему ребенку применяли жестокие методы воспитания, в результате которых он получил телесные повреждения.

В ходе прокурорской проверки из медицинского учреждения получены сведения о наличии у ребенка телесных повреждений. Прокуроры установили факты жестокого обращения и применения недопустимых методов воспитания к детям.

Материалы прокурорской проверки направили в орган предварительного расследования.

В декабре прошлого года один из детсадов в городе Каменск-Уральский в Свердловской области оштрафовали на 50 тыс. рублей за то, что воспитательница случайно прижала четырехлетней девочке палец дверью. Из-за травмы ребенку пришлось ампутировать часть пальца.

Решение было принято после прокурорской проверки по факту появления в октябре соответствующих сообщений в СМИ. Воспитательницу обвинили в том, что она не следила должным образом за ребенком, что привело к несчастному случаю.

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