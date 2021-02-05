«Роснефть» и Минфин подписали инвестсоглашение о стимулировании добычи на Приобском месторождении

«Роснефть», российские Минфин и Министерство природных ресурсов и экологии подписали инвестиционное соглашение о стимулировании добычи нефти на Приобском месторождении. Речь идет о ежегодном налоговом вычете по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в размере до 46 млрд рублей, сообщает в пятницу, 5 февраля, пресс-служба нефтегазовой компании.

Согласно условиям соглашения, налоговый вычет может предоставляться только при условии превышения среднемесячного уровня цен на нефть марки Urals над базовой ценой, которая устанавливается бюджетным правилом. Действовать данное соглашение будет на протяжении 10 лет.

Благодаря достигнутым договоренностям «Роснефть» сможет увеличить объемы бурения на Приобском месторождении, тем самым обеспечив наращивание добычи на более чем 70 млн т до 2030 года и поступление налоговых средств в российский бюджет в размере более 500 млрд рублей.

При этом инвестиционный ресурс в 460 млрд рублей, предоставленный компании государством, будет направлен на развитие нефтедобычи на вышеуказанном месторождении. Бюджетный эффект, по прогнозам компании, будет положительным уже в текущем году.

«Успешная реализация проекта стимулирования разработки Приобского месторождения даст масштабный синергетический эффект для всей экономики страны, обеспечив прирост валового выпуска всех дополнительных произведенных товаров и услуг в объеме не менее 9,3 рубля на каждый рубль инвестиций», — отметили в компании.

Кроме того, в «Роснефти» уверены, что развитие Приобского месторождения позволит сохранить лидерские позиции страны на мировом нефтяном рынке, а также обеспечит создание высокотехнологичных рабочих мест, что даст толчок развитию комплекса промышленных и сервисных отраслей.

Оценить эффективность предоставления инвестиционных стимулов со стороны государства можно на примере Самотлорского месторождения. Раньше уровень падения на Самотлоре составлял в среднем 5–6% в год, что привело к прямым потерям бюджета страны в размере более 150 млрд рублей.

Если бы государство не оказало своевременную поддержку, то дальнейшее падение добычи нефти на месторождении было бы неизбежно. Предоставленные в 2018 году налоговые стимулы в виде вычета к НДПИ в размере 35 млрд рублей ежегодно позволили стабилизировать добычу нефти и в том же году она составила 18,6 млн т, а в следующем — 18,4 млн т. Таким образом, темп падения добычи в этот период сократился до 1%. Этому поспособствовал рост бурения новых скважин. Так, по сравнению с 2017 годом количество новых скважин увеличилось на 50%, а годовой объем инвестиций в расширенную программу бурения тогда вырос на 30%. Положительный денежный поток в государства от введенных мер за период с 2018 по 2019 год составил более 111 млрд рублей.

Что касается Приобского месторождения, то оно расположено в Югре и является крупнейшим в регионе. Приобский лицензионный участок, который разрабатывает «Роснефть», по данным на 1 января 2019 года, обладал извлекаемыми запасами 1,2 млрд т. Ежегодно там добывается около 25 млн т нефти, что составляет 4,5% от общей добычи в стране.