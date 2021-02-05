Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Власти Латвии введут штрафы за просмотр российских телеканалов
Пресс-релизы
В Москве представят уникальную выставку цветных диапозитивов К.Э. Берггрена
Мир
Энергоблок отключился на Запорожской ТЭС на Украине
Армия
Атомная подлодка «Северодвинск» поразила учебную цель ракетой «Калибр»
Мир
Эсминец ВМС США «Дональд Кук» вошел в территориальные воды Грузии
Мир
Журналисты закрытых украинских телеканалов запустили свой канал на YouTube
Общество
В России разработают тесты для более быстрого мониторинга COVID-19
Спорт
«Лужники» подали заявки на матч ЧМ-2022 Россия–Хорватия и еще два чемпионата
Общество
В РАН допустили выдвижение создателей российских вакцин на Нобелевскую премию

«Роснефть» и Минфин подписали инвестсоглашение о стимулировании добычи на Приобском месторождении

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Роснефть», российские Минфин и Министерство природных ресурсов и экологии подписали инвестиционное соглашение о стимулировании добычи нефти на Приобском месторождении. Речь идет о ежегодном налоговом вычете по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в размере до 46 млрд рублей, сообщает в пятницу, 5 февраля, пресс-служба нефтегазовой компании.

Согласно условиям соглашения, налоговый вычет может предоставляться только при условии превышения среднемесячного уровня цен на нефть марки Urals над базовой ценой, которая устанавливается бюджетным правилом. Действовать данное соглашение будет на протяжении 10 лет.

Благодаря достигнутым договоренностям «Роснефть» сможет увеличить объемы бурения на Приобском месторождении, тем самым обеспечив наращивание добычи на более чем 70 млн т до 2030 года и поступление налоговых средств в российский бюджет в размере более 500 млрд рублей.

Дополнить ресурсы: «Роснефть» получила новый газовый участок на Гыдане
На аукционе компания предложила за лицензию почти втрое больше стартовой цены, говорят источники

При этом инвестиционный ресурс в 460 млрд рублей, предоставленный компании государством, будет направлен на развитие нефтедобычи на вышеуказанном месторождении. Бюджетный эффект, по прогнозам компании, будет положительным уже в текущем году.

«Успешная реализация проекта стимулирования разработки Приобского месторождения даст масштабный синергетический эффект для всей экономики страны, обеспечив прирост валового выпуска всех дополнительных произведенных товаров и услуг в объеме не менее 9,3 рубля на каждый рубль инвестиций», — отметили в компании.

Кроме того, в «Роснефти» уверены, что развитие Приобского месторождения позволит сохранить лидерские позиции страны на мировом нефтяном рынке, а также обеспечит создание высокотехнологичных рабочих мест, что даст толчок развитию комплекса промышленных и сервисных отраслей.

Оценить эффективность предоставления инвестиционных стимулов со стороны государства можно на примере Самотлорского месторождения. Раньше уровень падения на Самотлоре составлял в среднем 5–6% в год, что привело к прямым потерям бюджета страны в размере более 150 млрд рублей.

Если бы государство не оказало своевременную поддержку, то дальнейшее падение добычи нефти на месторождении было бы неизбежно. Предоставленные в 2018 году налоговые стимулы в виде вычета к НДПИ в размере 35 млрд рублей ежегодно позволили стабилизировать добычу нефти и в том же году она составила 18,6 млн т, а в следующем — 18,4 млн т. Таким образом, темп падения добычи в этот период сократился до 1%. Этому поспособствовал рост бурения новых скважин. Так, по сравнению с 2017 годом количество новых скважин увеличилось на 50%, а годовой объем инвестиций в расширенную программу бурения тогда вырос на 30%. Положительный денежный поток в государства от введенных мер за период с 2018 по 2019 год составил более 111 млрд рублей.

Что касается Приобского месторождения, то оно расположено в Югре и является крупнейшим в регионе. Приобский лицензионный участок, который разрабатывает «Роснефть», по данным на 1 января 2019 года, обладал извлекаемыми запасами 1,2 млрд т. Ежегодно там добывается около 25 млн т нефти, что составляет 4,5% от общей добычи в стране.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021