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Боррель заявил о сложности предсказания сроков открытия сообщения между РФ и ЕС

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Сроки открытия транспортного сообщения между Евросоюзом и Россией, которое было прервано на фоне пандемии коронавируса, пока предсказать сложно. Об этом в пятницу, 5 февраля, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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«Мне сложно предсказать, когда страны-члены Евросоюза решат открыть внешние границы нашего союза, но именно поэтому так важно скоординированно сотрудничать, для того чтобы преодолеть пандемию», ― сказал он в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Накануне Боррель отметил, что в ЕС пока не считают вакцинацию от коронавируса достаточным параметром для въезда на территорию объединения.

Ранее, 25 января, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК ужесточила санитарные меры для граждан, которые въезжают в страны ЕС и передвигаются между европейскими государствами. Она подчеркнула, что крайне важно отказаться от необязательных поездок.

Согласно новым требованиям, путешественники обязаны предоставить отрицательный тест на коронавирусную инфекцию, сделанный за три дня до выезда, соблюдать карантин после въезда в страну ЕС и заполнить регистрационную форму пассажира.

Регулярное и чартерное авиасообщение было приостановлено Россией в марте из-за ситуации, вызванной распространением коронавируса в мире. Затем постепенно ограничения на авиасообщение с рядом стран снимались.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 5 февраля, на планете зарегистрировано свыше 105,4 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 2,2 млн человек, вылечились 77,1 млн

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