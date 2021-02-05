В Китае Tesla отзывает более 36 тыс. электрокаров

Tesla отзывает в Китае более 36 тыс. электрокаров. В список производителя вошли Model S и Model X. Причиной отзыва стали проблемы с накопителем данных, передает телеканал «Известия». Срок службы устройства может быть меньше установленного. В результате вероятны сбои в работе центрального дисплея, оборудования для обогрева, световых указателей поворота. По данным китайского портала, в КНР Tesla уже четыре раза отзывала машины из-за технических неполадок.

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