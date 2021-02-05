Движение в Ильменском проезде в Москве восстановили после пожара

Движение транспорта восстановили в Ильменском проезде в Москве после возгорания гаражей. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщила пресс-служба столичного дептранса.

ЧП произошло ранее 5 февраля. В районе Западное Дегунино загорелся автосервис. Изначально пожару присвоили высший ранг сложности, позднее он был снижен до первого.

Сотрудники МЧС перекрыли съезд с Дмитровского шоссе на Ильменский проезд, позднее его частично открыли. Сейчас движение восстановлено, пишет агентство городских новостей «Москва».