Три человека погибли при нападении неизвестного в Шотландии

В результате инцидентов с нападением неизвестного в шотландском городе Килмарнок в четверг, 4 февраля, погибли три человека. Об этом 5 февраля сообщает Би-би-си со ссылкой на местную полицию.

Полиция сообщила, что 39-летняя женщина подверглась нападению на автостоянке больницы Crosshouse в Килмарноке. Вторая женщина в возрасте 24 лет была смертельно ранена на Портленд-стрит. Позже в результате дорожно-транспортного происшествия на окраине города погиб 40-летний мужчина.

Сотрудники правоохранительных органов заявили, что проведенные расследования показали — инциденты связаны между собой. Преступник использовал холодное оружие и нападал на людей с разницей около получаса в разных частях города. В настоящее время угрозы населению нет.

«Ряд населенных пунктов по-прежнему оцеплен, поскольку офицеры продолжают проводить расследования. Мы работаем, чтобы полностью подтвердить обстоятельства случившегося», — сообщил шеф полиции Супт Фарок Хуссейн.

Он призвал откликнуться всех, у кого есть какая-либо информация о преступлениях.

1 февраля мужчина с ножом напал на пассажиров в метро Брюсселя, несколько человек пострадали. Злоумышленника удалось задержать. Полиция не стала расценивать этот эпизод в качестве теракта, пишет «Газета.ру».