Экипаж передал полиции в Шереметьево дебошира с рейса Мурманск–Москва

Агрессивного пассажира, следующего рейсом Мурманск–Москва, прибывшего в аэропорт Шереметьево в ночь на 5 февраля, передали полиции. Об этом в пятницу, 5 февраля, рассказал источник в правоохранительных органах.

«Еще на подлете к Москве КВС доложил о том, что у них на борту находится человек, ведущий себя неадекватно. Затребовав полицию по прибытии, экипаж принял решение следовать на аэродром назначения, дебошира экипаж усмирял своими силами», — приводит его слова агентство городских новостей «Москва».

После посадки дебошира передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее в этот же день сообщалось, что пассажир самолета, который совершал минувшей ночью рейс Мурманск–Москва, устроил дебош на борту.

Однако экипаж решил продолжить полет и следовать в аэропорт назначения — Шереметьево, сообщается на сайте kp.ru.