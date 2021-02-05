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Темпы строительства школы в Великих Луках увеличат в несколько раз

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В Великих Луках (Псковская область) продолжается строительство новой школы. Глава города Николай Козловский проверил ход работ и поручил подрядчику увеличить темпы работы в несколько раз и при этом не потерять в качестве.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе горадминистрации, сейчас работы ведутся во всех корпусах будущей школы. Специалисты укладывают парапет, завершают строительство технологического этажа, устанавливают окна и выполняют ряд других работ, в том числе проведение теплотрассы.

Глава города подчеркивает, что объем работы на участке очень серьезный, поэтому бригады должны трудиться в две смены. «Это будет современная школа, которая даст возможность дальнейшего развития юго-восточной части нашего города», — заявил Козловский.

Сейчас городские власти занимаются подбором педагогов и разработкой педагогических методик. По словам замглавы города Юлии Ярышкиной, обсуждается вопрос о придании школе статуса технического лицея.

Предполагается, что в учреждении создадут от 30 до 40 классов и будут работать около 65 педагогов, а также административный, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал. Школа станет единым научным, культурным и спортивным центром с бассейном, гимнастическими залами, большим количеством лабораторий.

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