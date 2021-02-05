Более 3 тыс. кубометров снега вывезли в улиц Калуги за сутки

За прошедшие сутки с улиц Калуги вывезли более 3 тыс. кубометров снега. Соответствующая информация опубликована на странице горуправы в соцсети «ВКонтакте».

В четверг, 4 февраля, в городе прошел снегопад, на улицы вышли десятки единиц техники для расчистки. В общей сложности было вывезено 3 тыс. т снега. На обработку тротуаров и дорог ушло 462 т пескосоляной смеси и 70 т реагента, пишет газета «Весть».

Утром 5 февраля в уборке задействовали 100 единиц техники и 140 человек.

Также снег расчищают в сельских территориях. Там работали четыре комбинированные машины, два трактора-погрузчика, два трактора МТЗ. Дороги обработали 30 т спеси песка и соли.

4 февраля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей европейской части России о надвигающейся волне аномального холода.