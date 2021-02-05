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Лавров назвал главную проблему в отношениях России и ЕС

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «отсутствие нормальности» главной проблемой в отношениях России и Евросоюза. Такое заявление он сделал в пятницу, 5 февраля, открывая переговоры с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

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«Конечно же, главная проблема, с которой мы все сталкиваемся — это отсутствие нормальности в отношениях между Россией и Европейским союзом, между двумя крупнейшими игроками на евразийском пространстве. Это, конечно, нездоровая ситуация, которая не приносит блага никому»,— подчеркнул министр.

Глава российского МИДа также предупредил, что дальнейшая деградация отношений между страной и ЕС чревата негативными и непредсказуемыми последствиями. По его словам, такого же мнения придерживается и его собеседник.

«Рассчитываем, что в ходе того самого стратегического обзора отношений с Россией, который, как я понимаю, запланирован в Евросоюзе на март этого года, на очередном саммите, будет сделан выбор в пользу конструктивного, профессионального, прагматичного взаимодействия», — сказал российский министр.

Министр уточнил, что Россия и Евросоюз подтвердили заинтересованность в расширении каналов связи, в том числе и по тем вопросам, где позиции сторон расходятся.

Переговоры Борреля и Лаврова начались в Москве во вторник. Для главы европейской дипломатии это первый визит в российскую столицу с 2017 года.

Ранее в этот же день Боррель заявил, что отношения России и Евросоюза напряженные, но создавать стену молчания — не выход. Накануне европейский дипломат заявил, что Евросоюз должен поддерживать диалог с Россией, если хочет стать глобальным игроком и влиять на ситуацию в Сирии, Ливии, Нагорном Карабахе, Белоруссии и на Украине.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Лавров на переговорах с Боррелем поднимет вопрос искажения Западом фактов происходящего в Российской Федерации.

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