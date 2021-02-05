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В Кремле напомнили об опасности проведения массовых акций в период пандемии

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Проведение несанкционированных акций в период пандемии ставит под угрозу безопасность жизни и здоровья населения городов, заявил в пятницу, 5 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Люди же не могут выражать свое мнение такие образом, чтобы ставить под угрозу жизнь и здоровье целых городов, наверное, так не должно быть», — отметил представитель Кремля.

В этой связи Песков еще раз указал на недопустимость анонсирования таких акций и призывов к участию в них.

«Наша позиция хорошо известна, анонсирование противоправных действий, нелегитимных акций само по себе не коррелируется законом, есть определенные процедуры согласования различных акций, к которым можно прибегнуть.Мы решительно осуждаем любые незаконные акции. Отсутствие таковых должно являться нормой, а не предметом каких-то анонсов», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Комментируя призывы сторонников осужденного блогера Алексея Навального к иностранным государствам, представитель Кремля указал, что тем самым они выполняют функции иностранных агентов.

«Были и более ранние заявления, где адресатом выступали зарубежные государства, США и так далее, полная демонстрация статуса иноагента», — резюмировал Песков.

Он также напомнил о том, что во многих других странах проведение каких-либо массовых мероприятий было запрещено в связи с пандемией, в то время как россиянам позволяют принимать участие в упорядоченных мероприятиях со строгим соблюдением санитарных норм. Кроме того, по словам Пескова, при организации подобных событий всегда должна учитываться эпидемиологическая ситуация в отдельных регионах страны.

«Практика может быть разной, от региона к региона. Действуют особые полномочия, <...> ситуация разнится», — указал он.

1 февраля зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о том, что в период пандемии неприемлемо призывать выходить народ на улицы в политических целях.

23 и 31 января в ряде городов России, несмотря на многочисленные предупреждения властей, прошли несогласованные акции в поддержку Навального, который был задержан и в последствии арестован по возвращении из Германии в связи с нарушением условий испытательного срока по делу «Ив Роше».

После прошедших несанкционированных мероприятий следователи возбудили ряд уголовных дел, в том числе о применении насилия к представителям власти, вовлечении в противоправную деятельность несовершеннолетних, хулиганстве и нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

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