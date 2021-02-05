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В Кремле прокомментировали новые критерии оценки глав регионов

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Утвержденные президентом России Владимиром Путиным критерии оценки эффективности работы глав регионов являются оптимизацией, которая нужна для большей понятности и компактности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в пятницу, 5 февраля.

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Отвечая на вопрос журналистов, пресс-секретарь подчеркнул, что к бюрократизации работы эти критерии не приведут.

«Наоборот. Вы знаете, что эффективность глав российских регионов и так оценивалась по целому набору критериев и ранее, но критериев было много, сейчас, наоборот, произошла оптимизация и облегчение критериев оценки. Эта система работала и раньше, просто было огромное количество критериев, слишком много. Она стала более компактная, более понятная», — сказал он.

Песков отметил, что утверждение новых критериев направлено на разбюрокрачивание и повышение эффективности оценки. Отвечая на вопрос, кто будет определять соответствие губернаторов критериям, представитель Кремля назвал правительство и администрацию.

«Набор, собственно, критериев хорошо понятен, и сами главы регионов тоже, что называется... в режиме онлайн имеют возможность наблюдать за своей эффективностью», — сказал он.

Накануне Путин утвердил показатели оценки эффективности деятельности высших руководителей в регионах. Среди них — доверие к власти и численность населения, темпы роста зарплат и строительства жилья, уровни бедности и образования, доля занимающих спортом граждан, эффективность поддержки талантливых детей, количество улучшивших жилищные условия семей, качество городской среды, темпы роста зарплат.

Администрация президента должна за месяц разработать и представить на утверждение Путину методичку расчета показателя эффективности, а также ежегодно, до 1 марта, представлять российскому лидеру соответствующий доклад.

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