Ртуть, мышьяк и свинец обнаружили в популярных марках детского питания в США

В США в четырех известных марках детского питания выявили наличие высокого уровня содержания токсичных тяжелых металлов — мышьяка, кадмия, свинца и ртути. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщил CNN.

Результаты исследования опубликовал Подкомитет по экономической и потребительской политике палаты представителей США. Речь идет о продукции компаний Gerber, Nurture Inc., Hain Celestial Group и Beech-Nitrition.

В отчете подкомитета отмечается, что администрация бывшего президента США Дональда Трампа проигнорировала анонимно отправленный отчет 2019 года о завышенных показателях тяжелых металлов в детском питании, пишет НСН.

Согласно тексту доклада, мышьяк, свинец, кадмий и ртуть входят в десятку химических веществ ВОЗ, вызывающих особую озабоченность. От природы они могут находиться в почве, где выращивают сельскохозяйственные культуры, но их уровень может быть значительно повышен из-за промышленного загрязнения и применения металлосодержащих пестицидов. Тяжелые металлы даже в малых концентрациях могут быть очень опасны для детей в возрасте до двух лет, поскольку влияют на мозг и могут провоцировать некоторые нарушения в поведении, например понижение интеллекта и агрессию, пишет «Ридус».

В некоторых продуктах компоненты детского питания содержали до 91 раза больше неорганического мышьяка, до 177 раз больше свинца, до 69 раз больше кадмия и до 5 раз больше ртути, разрешенной в бутилированной воде. Между тем компании одобрили эти продукты для продажи, отмечает телеканал «Звезда».

Конгресс США в настоящее время намерен добиваться пересмотра производственной политики компаний и достигнуть принятия соответствующих стандартов на государственном уровне.