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Прокуратура начала проверку из-за ослепления ребенка на спектакле в Москве

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Прокуратура Москвы начала проверку после того, как ребенок получил ожог глаза из-за лазерной указки во время театрального представления. Об этом сообщается на сайте прокуратуры в пятницу, 5 февраля.

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«Прокуратура Москвы проводит проверку в связи с получением 13-летним мальчиком повреждения глаза после посещения одного из столичных театров», — отмечается в сообщении.

Провести проверку поручили Пресненской межрайонной прокуратуре. В ходе нее установят причины произошедшего, оценят действия ответственных лиц подрядной организации, которая по договору осуществляла контроль за порядком в зрительном зале. Прокуратура оценит безопасность оказываемых услуг для жизни и здоровья посетителей.

Согласно предварительной информации, во время спектакля неизвестная женщина светила в сторону мальчика лучом лазерной указки. В результате его госпитализировали.

По данным телеканала РЕН ТВ, ребенок получил ожог глаза на спектакле в Театре им. А.С. Пушкина в Москве 22 января. По словам матери пострадавшего, в тот день она пришла с сыновьями на постановку. Во время представления неизвестная направила на мальчика лазерную указку. На следующий день ребенок пожаловался, что не видит на один глаз. В больнице ему диагностировали ожог.

Мать обратилась в столичную полицию 4 февраля.

В декабре 2020 года в одном из детских садов в городе Полевском в Свердловской области сотрудники дошкольного учреждения включили бактерицидную лампу вместе с обычным освещением. В результате восемь детей получили ожоги.

По факту произошедшего следователи возбудили дела об административных правонарушениях. Региональный Следственный комитет проводит проверку.

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