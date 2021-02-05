Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Боррель призвал не создавать «стену молчания» между Россией и Евросоюзом
Общество
Умерла возлюбленная Владимира Высоцкого Иваненко
Мир
Зеленский в разгар карантина устроил вечеринку по случаю дня рождения
Армия
Минобороны дополнительно закупит гиперзвуковое и высокоточное оружие
Общество
В Госдуме весной обсудят вопрос повышения стипендий
Общество
Глава МВД наградил инспекторов ДПС за спасение женщины при пожаре
Мир
Ртуть, мышьяк и свинец обнаружили в популярных марках детского питания в США
Общество
Суд взыскал с «Норникеля» 146 млрд рублей из-за аварии на ТЭЦ
Авто
Новый кроссовер Renault Duster успешно прошел краш-тест

Глава МВД наградил инспекторов ДПС за спасение женщины при пожаре

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава МВД России Владимир Колокольцев подписал указ о награждении двух сотрудников ДПС, которые спасли женщину во время пожара в жилом доме на улице Озерной города Лабытнанги Ямало-Ненецкого АО. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщает «МВД Медиа».

Отряд, перестройся: в Москве одобрили проведение реформы полиции
Сокращения сотрудников столичного ГУВД пройдут в нескольких подразделениях и окружных отделах

Стражи порядка первыми оказались на месте пожара, и старший лейтенант Александр Касьяненко вошел в горящее здание. По его словам, он двигался на ощупь из-за сильного задымления и наткнулся на женщину, потерявшую сознание. Самостоятельно он не смог ее вытащить, и ему на помощь подоспел его напарник лейтенант Аким Журбенко. Вместе они вынесли пострадавшую из полыхающего здания.

Спасенная стражами порядка женщина призналась, что, пытаясь спастись от пожара, вышла в коридор, где потеряла создание. О том, что ее из огня вытащили полицейские, женщине рассказали соседи.

Стражи порядка за свой поступок были награждены медалью МВД России «За смелость во имя спасения»

28 января состоялось награждение сотрудников и работников медицинских организаций системы МВД России, которые отличились в работе по противодействию коронавирусной инфекции.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021