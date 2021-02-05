Глава МВД наградил инспекторов ДПС за спасение женщины при пожаре

Глава МВД России Владимир Колокольцев подписал указ о награждении двух сотрудников ДПС, которые спасли женщину во время пожара в жилом доме на улице Озерной города Лабытнанги Ямало-Ненецкого АО. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщает «МВД Медиа».

Стражи порядка первыми оказались на месте пожара, и старший лейтенант Александр Касьяненко вошел в горящее здание. По его словам, он двигался на ощупь из-за сильного задымления и наткнулся на женщину, потерявшую сознание. Самостоятельно он не смог ее вытащить, и ему на помощь подоспел его напарник лейтенант Аким Журбенко. Вместе они вынесли пострадавшую из полыхающего здания.

Спасенная стражами порядка женщина призналась, что, пытаясь спастись от пожара, вышла в коридор, где потеряла создание. О том, что ее из огня вытащили полицейские, женщине рассказали соседи.

Стражи порядка за свой поступок были награждены медалью МВД России «За смелость во имя спасения»

28 января состоялось награждение сотрудников и работников медицинских организаций системы МВД России, которые отличились в работе по противодействию коронавирусной инфекции.