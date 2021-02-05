Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Боррель призвал не создавать «стену молчания» между Россией и Евросоюзом
Общество
Умерла возлюбленная Владимира Высоцкого Иваненко
Мир
Зеленский в разгар карантина устроил вечеринку по случаю дня рождения
Армия
Минобороны дополнительно закупит гиперзвуковое и высокоточное оружие
Общество
В Госдуме весной обсудят вопрос повышения стипендий
Общество
Глава МВД наградил инспекторов ДПС за спасение женщины при пожаре
Мир
Ртуть, мышьяк и свинец обнаружили в популярных марках детского питания в США
Общество
Суд взыскал с «Норникеля» 146 млрд рублей из-за аварии на ТЭЦ
Авто
Новый кроссовер Renault Duster успешно прошел краш-тест

Эксперт заявил о провале протестной активности в России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов заявил, что протестная активность в России провалилась. Так он прокомментировал «Известиям» слова руководителя сети региональных «штабов Навального» Леонида Волкова, который 4 февраля сообщил, что в ближайшие несколько недель подобные акции организовываться не будут.

Новая реальность: как условный срок Навального подошел к концу
Дважды судимый блогер почти на три года отправлен судом в колонию по делу «Ив Роше»

«Сторонники Навального исчерпали свои ресурсы выводить на улицы людей. Протест сдулся, поэтому и было принято решение прекратить протестную активность. Это хорошая мина при плохой игре», — сказал Мартынов, подчеркнув, что «западным инвесторам протеста» блогер Алексей Навальный и его соратники пытаются продать историю о том, что «протест завершили на высокой ноте».

23 и 31 января в ряде городов России, несмотря на многочисленные предупреждения властей, прошли несогласованные акции в поддержку Навального, который был задержан и в последствии арестован по возвращении из Германии в связи с нарушением условий испытательного срока по делу «Ив Роше».

По данным управления ФСИН, Навальный в течение 2020 года неоднократно допускал нарушения, не явившись на регистрацию 13 и 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля и 17 августа. По каждому нарушению блогеру выносили официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы. Оправдывая свои неявки, Навальный указал, что находился на лечении в Германии, однако сотрудники ФСИН это и так учли. После выписки Навальный не оповещал о своем местоположении инспекцию.

2 февраля Симоновский районный суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде заменил условный срок Навальному на реальный. Судья постановила засчитать блогеру проведенный под домашним арестом год. Таким образом он проведет в колонии около 2 лет и 8 месяцев.

Вечером того же дня в ряде городов, включая Москву, прошли несогласованные протестные акции. 4 февраля Волков заявил, что протесты в ближайшие несколько недель в России организоваться не будут, но пообещал собрать их весной.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021