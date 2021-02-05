Эксперт заявил о провале протестной активности в России

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов заявил, что протестная активность в России провалилась. Так он прокомментировал «Известиям» слова руководителя сети региональных «штабов Навального» Леонида Волкова, который 4 февраля сообщил, что в ближайшие несколько недель подобные акции организовываться не будут.

«Сторонники Навального исчерпали свои ресурсы выводить на улицы людей. Протест сдулся, поэтому и было принято решение прекратить протестную активность. Это хорошая мина при плохой игре», — сказал Мартынов, подчеркнув, что «западным инвесторам протеста» блогер Алексей Навальный и его соратники пытаются продать историю о том, что «протест завершили на высокой ноте».

23 и 31 января в ряде городов России, несмотря на многочисленные предупреждения властей, прошли несогласованные акции в поддержку Навального, который был задержан и в последствии арестован по возвращении из Германии в связи с нарушением условий испытательного срока по делу «Ив Роше».

По данным управления ФСИН, Навальный в течение 2020 года неоднократно допускал нарушения, не явившись на регистрацию 13 и 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля и 17 августа. По каждому нарушению блогеру выносили официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы. Оправдывая свои неявки, Навальный указал, что находился на лечении в Германии, однако сотрудники ФСИН это и так учли. После выписки Навальный не оповещал о своем местоположении инспекцию.

2 февраля Симоновский районный суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде заменил условный срок Навальному на реальный. Судья постановила засчитать блогеру проведенный под домашним арестом год. Таким образом он проведет в колонии около 2 лет и 8 месяцев.

Вечером того же дня в ряде городов, включая Москву, прошли несогласованные протестные акции. 4 февраля Волков заявил, что протесты в ближайшие несколько недель в России организоваться не будут, но пообещал собрать их весной.