Названы трехлетние автомобили с наибольшей остаточной стоимостью

Эксперты аналитического агентства «Автостат» провели исследование и выяснили, какие автомобили в возрасте трех лет меньше теряют в цене.

Так, в сегменте В наилучшую остаточную стоимость по итогам 2020 года имеет Kia Rio X-Line. Через 3 года после покупки показатель этой модели равен 97,98%, то есть потеря первоначальной цены составляет чуть более 2%.

Кроме того, тройку лидеров вошли Renault Sandero и Hyundai Solaris, у которых индекс остаточной стоимости составил 88,92% и 86,96% соответственно.

4 февраля сообщалось, что по итогам 2020 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1,68 млн рублей, что на 7% больше, чем в 2019 году.

Средневзвешенная цена автомобиля массового сегмента в прошлом году достигла 1,33 млн рублей, увеличившись на 4%. Такой же показатель в премиум-сегменте вырос значительнее — на 13%, до 4,93 млн рублей.