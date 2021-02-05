Глыба льда рухнула на машину с людьми в Новосибирске

В Кировском районе Новосибирска глыба льда рухнула с жилого дома на припаркованный у подъезда автомобиль, в котором находились люди. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщалось в паблике «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел на Телевизионной улице в районе дома № 13. Отмечается, что огромные куски льда сошли с самодельной крыши балкона на девятом этаже здания, после чего рухнули на автомобиль марки Honda Fit. За несколько секунд до этого мимо прошла женщина с ребенком, пишет сайт kp.ru.

На кадрах видно, как сначала на машину рухнула одна глыба, сразу после нее — вторая. Затем из машины выскочил человек. Удар был такой силы, что передняя часть машины сразу же деформировалась, отмечает телеканал «360».

«Хорошо, что живы остались. Получили лишь ушибы мягких тканей головы и дикий стресс. Машина, которую только сегодня купили, просто уничтожена. А ведь могли погибнуть проходившие мимо люди», — процитировал паблик слова владельцев.

3 февраля сообщалось, что в Саратове на 83-летнюю пенсионерку упала глыба льда с крыши здания, женщину госпитализировали. СК начал проверку по данному факту.