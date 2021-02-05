За сутки в Москве от COVID-19 вылечились еще 4664 пациента

В Москве за минувшие сутки от коронавируса выздоровели еще 4664 пациента. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19 в пятницу, 5 февраля.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 839 832», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что за последние 24 часа в столице выявили 2032 новых случая коронавируса, госпитализировали 962 человека. Скончался 71 пациент, у которого был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на эту инфекцию.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что эпидемиологическая ситуация в городе постоянно улучшается, а уровень заболеваемости COVID-19 соответствует показателям начала сентября.

При этом он подчеркнул, что пока рано отменять ограничения на проведение массовых мероприятий, а также рекомендации для пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Градоначальник допустил, что основные ограничения могут быть сняты к маю.

В конце января министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что февраль и март могут стать переломными в борьбе с этим вирусом в стране. Он добавил, что в указанный период пандемия начнет отступать.

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