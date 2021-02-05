Молодой лыжник погиб на горнолыжном курорте в Сочи

Следователи начали проверку по факту гибели 20-летнего лыжника в горах в Сочи. Тело молодого человека нашли в обрыве.

По данным правоохранительных органов, 3 февраля лыжник уехал кататься в районе станции одной из канатных дорог курорта «Роза Хутор». К поискам пропавшего привлекли спасателей, которые обследовали склоны более десяти трасс курорта. Также специалисты проверили записи с камер видеонаблюдения в ресторанах и кафе, пишет ИА KrasnodarMedia.

Тело лыжника было обнаружено в обрыве в районе ручья Торчевского, менее чем в 1 км от зоны катания лыжников. Погибшего из обрыва подняли спасатели.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося и устанавливают обстоятельства гибели лыжника.

16 января сообщалось о гибели лыжника из Подмосковья под лавиной на горе Чегет в Приэльбрусье. По данным МЧС, экстремал 1970 года рождения сошел с маркированной трассы в запрещенную зону и спровоцировал сход снега.