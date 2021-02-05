В Ленобласти начнется первый этап Кубка мира по бахам

Первый этапа Кубка мира по бахам стартует на сервере Ленобласти. Начало соревнованиям положит гонка «Северный лес». Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщает РЕН ТВ.

Для участия в состязании приехали экипажи из Германии, Польши, Франции, Латвии, Бельгии, Италии.

«Я здесь уже пятый раз, и уровень организации просто шикарный, несмотря на то, что второй год подряд мы в условиях ограничений - без зрителей. Поверьте, очень мало мест в мире способны принять такое разнообразие гонок — кросс-кантри, дрифт, ралли-кросс, абсолютно все, что хотите, можно провести на комплексе «Игора Драйв», — пояснил главный судья Джорди Парро.

Торжественного старта в этом год не будет из-за ограничений связанных с коронавирусом, но официальный финиш все-таки запланирован организаторами. Проезд участников бахи через арку победителей пройдет в воскресенье, 7 февраля.

Участники Первый этапа Кубка мира по бахам и чемпионата России по ралли-рейдам, которые пройдут на комплексе автодроме «Игора Драйв», на данный момент готовятся к заездам, проверяя машины и осматривая трассу.

Перед стартом авто еще ждет предварительный осмотр на улице, а затем в боксах, где проводится более детальная проверка машин на соответствие регламенту ФИА. После контрольного времени главные узлы автомобиля опломбируют. При этом готовыми к гонкам должны быть не только болиды, но и сами экипажи, которым необходимо иметь отрицательный тест на коронавирус.

Действующий чемпион мира по бахам Владимир Васильев начнет этот сезон в ново машине, так как прошлая «сгорела» во время предыдущего «Дакара» в Саудовской Аравии.

«Как только приехал из Саудовской Аравии, я сразу пошел в баню, чтобы еще повысить температуру — клин клином вышибаешь, а из бани прямо в снег — вот это вот классно!» — рассказал многократный чемпион России по ралли-рейдам Владимир Васильев.

За три дня пилотам придется проехать больше 700 км, чтобы одержать победу в единственной в мире снежно-ледовой бахе.

В середине января гонщики российской команды «КАМАЗ-мастер» заняли все три призовых места в Саудовской Аравии на ралли-марафоне «Дакар» в общем зачете грузовиков.