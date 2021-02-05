Жителей ЕАО предупредили о похолодании до -34 градусов

Гребень антициклона принесет в Еврейскую автономную область порцию холодного воздуха. В регионе ожидается похолодание до –34 градусов.

По данным синоптиков, 6 февраля погоду в ЕАО будет определять периферия неглубокого циклона. Местами выпадет небольшой снег. Согласно прогнозам, минимальная температура составит –25...–30 градусов. Об этом сообщает ИА EAOMedia. В дневные часы столбики термометров поднимутся до –13...–18 градусов.

7 февраля циклон сместится на восток, в ЕАО распространится гребень континентального антициклона. Осадки в регионе прекратятся, а температура воздуха опустится на 2–4 градуса. В ночные часы местами похолодает до –34 градусов, днем ожидается –15...–20 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей европейской части России о волне аномального холода. Температура будет ниже нормы на 8–9 градусов до конца недели.