На Украине из-за непогоды без света остались 189 населенных пунктов

Из-за непогоды на Украине без электричества остались 189 населенных пунктов. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщается на сайте госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, из-за порывов ветра в ночь на 5 февраля сработала система автоматической защиты ЛЭП, в результате чего были обесточены 189 населенных пунктов в семи областях, пишет RT.

Так, в Черниговской области проблемы с электричеством зафиксировали в 54 населенных пунктах, в Киевской области — в 32 пунктах, в Житомирской области — также в 32 населенных пунктах. Также без света остались 21 населенный пункт в Полтавской области, 20 населенных пунктов в Тернопольской области, 19 — в Хмельницкой и 11 — в Винницкой областях.

Ранее, 5 февраля, сообщалось, что Украина экстренно обратилась к Белоруссии с просьбой об экстренных поставках электричества. Поводом для этого стали аварии, которые произошли на двух украинских электростанциях. Отключение энергоблоков на Кураховской и Запорожской ТЭС произошло 2 и 3 февраля, в связи с чем в центральных регионах Украины возник ощутимый дефицит электроэнергии.

3 февраля сообщалось, что в Запорожье из-за аварии на ТЭС без света остались города Энергодар и Днепрорудное, а также ряд соседних населенных пунктов. Как заявил мэр Энергодара Дмитрий Орлов, по предварительной информации, к этому привела авария на ЗаТЭС ДТЭК. Все блоки тепловой станции внезапно сели на «ноль», пишет сайт kp.ru. Через 30 минут после аварии электроснабжение в городе стало частично восстанавливаться. Как отмечает телеканал «Звезда», электростанции города Энергодар, включая Запорожскую ТЭС, вырабатывают около четверти всей электроэнергии страны.

1 февраля Украина возобновила импорт электроэнергии из России, мощность поставок составляет 200 МВт·ч.