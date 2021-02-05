Свыше 1,7 тыс. л контрафактного алкоголя изъяли у жителя Магадана

Жителя Магадана подозревают в изготовлении контрафактного алкоголя в собственном гараже. У мужчины изъяли свыше 1,7 тыс. л самодельной продукции.

По данным правоохранительных органов, магаданец смешивал спиртосодержащую жидкость с красителями и разливал в емкости объемом 5 л. Покупателей мужчина находил с помощью мессенджеров, а оплату за спиртное принимал переводом на банковскую карту. Для доставки алкоголя подозреваемый использовал курьерские услуги такси или собственный автомобиль. Об этом пишет ИА MagadanMedia.

Общая стоимость изъятой в гаражном боксе продукции оценивается в 850 тыс. рублей. Также сотрудники правоохранительных органов изъяли приспособления для изготовления крепких напитков.

Уголовное дело возбуждено по факту незаконного производства и оборота алкогольной продукции.